Ça a été difficile, mais la majorité des communes ont leurs assesseurs

Départementales et régionales

Publié le 17/06/2021 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, France

Le premier tour des élections départementales et régionales a lieu ce dimanche 20 juin, et certaines communes manquent encore d'assesseurs. Ce qui fait l'unanimité, c'est la difficulté de trouver des volontaires pour ce double scrutin.

A trois jours des élections départementales et régionales, quelques communes font toujours face à des difficultés dans le recrutement d’assesseurs. A l’image de Bourgoin-Jallieu (27502 habitants), à qui il manque toujours quelques assesseurs. « On va tout faire pour qu’ils soient assez nombreux dimanche, rassure le maire Vincent Chriqui. Le problème c’est que le RN et LREM n’ont envoyé aucun assesseur. Mais nous avons trouvé plusieurs volontaires ces derniers jours, en parlant du problème autour de nous et en communiquant dans presse. » Son objectif maintenant est de tout faire pour ne pas avoir à contraindre les premiers électeurs à remplir le rôle, comme le prévoit le code électoral.

Si le jour du scrutin, pour une raison quelconque, le nombre d’assesseurs se trouve être inférieur ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne