Accueil

Actualité

Actualité France

France Projet de loi 4D : les sénateurs bienveillants, mais exigeants

Décentralisation

Projet de loi 4D : les sénateurs bienveillants, mais exigeants

Publié le 17/06/2021 • Par Pascale Tessier • dans : France

CLOD

Face aux sénateurs de la Commission des Lois qui étudient ces jours-ci le projet de loi 4D, les ministres de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault, et de la Transformation et de la fonction publiques Amélie de Montchalin, ont soutenu la demande d’évaluation, et conféré au préfet de département le label d’interlocuteur officiel de l’État, renforçant le couple-maire-préfet réclamé sur le terrain.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Décentralisation