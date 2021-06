Accueil

Grandes régions : fusion mi-figue, mi-raisin en Occitanie

Publié le 17/06/2021 • Par Jean-Baptiste Forray Romain Gaspar • dans : France

Carole Delga (à gauche), présidete de la région Occitanie, et Nadia Pellefigue, vice-présidente en charge du développement économique. D.R.

Un livre dirigé par Emmanuel Négrier et Vincent Dumoulin passe à la moulinette l’union entre Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon. Un mariage plutôt bien pensé de prime abord, mais qui a entraîné une série de surcoûts, sur fond de Yalta entre Toulouse et Montpellier.

