Dématérialisation et accessibilité

Informatique et systèmes de communication

L’objectif de 100 % des services publics dématérialisés, qui coïncide avec une crise pandémique sans précédent augmentant le recours au numérique et aux démarches en ligne, a tout particulièrement impacté les personnes en situation de handicap. Si le numérique facilite de nombreuses démarches, il ne peut laisser au bord de la route plus de 12 millions de personnes handicapées et en âge avancé. Cette fiche fera le point sur les obligations en termes de dématérialisation et d’adaptation aux personnes handicapées.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Aménagement numérique

Numérique