Le marché à procédure adaptée

Études-marchés-méthodes

Pour les montants des marchés inférieurs aux seuils communautaires, le pouvoir adjudicateur peut utiliser les marchés à procédure adaptée qui présentent beaucoup plus de souplesse. Malgré tout, des règles sont à respecter pour les documents à utiliser, la publicité, le choix des candidats et des offres, et la fin de la procédure.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Marchés publics