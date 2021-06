Déconfinement

La réouverture des équipements pour remobiliser les sportifs

Publié le 17/06/2021 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

©Dziurek - stock.adobe.com

Comment se déroule la troisième étape du déconfinement, avec la réouverture des salles et équipements sportifs depuis début juin ? Plutôt bien, répondent les directeurs des sports de Bordeaux, du Grand Chalon et de Mantes-la-Jolie qui s’apprêtent à ouvrir plus longtemps cet été. Pour soutenir les clubs.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Equipements sportifs

Pratiques sportives

Sport