Les forêts de protection et la fonction écologique des espaces boisés

Urbanisme-aménagement

Le patrimoine naturel fait partie intégrante de notre quotidien. Mais il est fragilisé. Près d’un million d’espèces sont menacées de disparition et le rythme s’accélère dangereusement d’année en année. À leur échelle, les forêts domaniales ou communales contribuent à préserver les écosystèmes et la nature. Nous nous devons donc de les sauvegarder. La présente fiche examine les modalités de protection de ces « joyaux », leur classement, leur gestion et les moyens mis en place par les collectivités.

