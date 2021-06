EMPLOI

L’emploi territorial passé au peigne fin

Publié le 17/06/2021

"Apporter des repères et des références statistiques pour permettre aux collectivités et leurs établissements publics de se situer par rapport aux collectivités de même type et de même taille." C'est l'objectif poursuivi par l'étude intitulée "Suivi des effectifs territoriaux : les dynamiques locales expliquent la plupart des variations d’effectifs depuis 2010", produite par l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétence du CNFPT, et parue le 8 juin.