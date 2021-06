Sécurité dans les quartiers : l’ANCT publie un guide

Politique de la ville

Publié le 18/06/2021 • Par Lucien Moti • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France, Veille documentaire prévention-sécurité

L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) publie un Guide sur la sécurité à destination des élus et acteurs locaux de la politique de la ville. Objectif : les informer sur les dispositifs généraux et spécifiques mis en œuvre pour garantir la sécurité des 5,4 millions d’habitants des quartiers prioritaires de la ville (QPV) afin de les soutenir dans le cadre des contrats de ville mis en œuvre dans les 869 communes du territoire.

Quels moyens sont mis en œuvre par l’État pour garantir la sécurité intérieure dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et les 62 quartiers de reconquête républicaine (QRR) ? Quelles sont les réponses spécifiques pouvant être inscrites aux contrats de ville ? C’est à ces deux questions que le Guide sur la sécurité de la politique de la ville, publié le 8 juin par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) répond, en présentant aux élus et acteurs locaux signataires des contrats de ville, une synthèse détaillée des dispositifs déployés par l’État pour garantir la sécurité intérieure des habitants de ces 1514 quartiers politiques de la ville (QPV) ainsi que ceux pour prévenir la délinquance dans le cadre d’une coproduction de sécurité.

Inventaire des outils existants

Le guide expose un bref état des lieux de l’insécurité et du sentiment d’insécurité dans les QPV et rappelle que l’État, garant de la sécurité publique sur le territoire national, n’en n’est pourtant pas le seul acteur, les collectivités territoriales concourant aussi à cette mission dans le cadre d’un « continuum de sécurité ».

Ce document de 78 pages présente d’abord les dispositifs généraux de sécurité, à savoir la police de sécurité du quotidien (PSQ) sur l’ensemble du territoire et son développement renforcé dans les 62 quartiers de reconquête républicaine (QRR) dont la quasi-totalité recouvrent un quartier de politique de la ville (QPV). Les élus locaux trouveront également dans ce document un rappel du rôle du maire et des polices municipales, une présentation des instances locales de concertation (CLSPD/CISPD) en matière de prévention et de sécurité, une synthèse des contours des notions de prévention sociale et de prévention situationnelle de la délinquance, ainsi que celle de dispositifs spécifiques tels que le « rappel à l’ordre » et les « conseils pour les droits et devoirs des familles » concourant à la tranquillité publique, la « participation citoyenne » ou encore la vidéoprotection mise en œuvre sur le territoire. L’organisation de la lutte contre la radicalisation y est également décrite.

Contrats de ville

Le Guide rappelle ensuite que la sécurité est une priorité des 435 contrats de ville signés par l’État et les collectivités territoriales dans 859 communes. Il présente ainsi les 6 grands domaines qui bénéficient de mesures spécifiques participant à l’amélioration du bien-être dans les QPV :

la lutte contre l’économie souterraine (groupe local de traitement de la délinquance, comité opérationnel départemental anti-fraude),

les relations police-population avec la mise en place de délégués à la cohésion police-population (DCPP) et de « bataillons de la prévention de la politique de la ville »,

le renforcement du lien social,

l’accès au droit (mise en place des « Points Justice »),

la gestion urbaine et sociale de proximité,

le développement des loisirs pour les jeunes (programme Ville Vie Vacances, Centres de loisirs jeunes de la police nationale).

Fiches pratiques

Le contrat de sécurité intégrée (CSI), nouveau dispositif souhaité par le gouvernement dans le cadre du déploiement de la sécurité du quotidien, est également présenté aux élus et acteurs locaux (méthode et engagements réciproques de l’État et des collectivités territoriales). En outre, de nombreuses fiches pratiques détaillent l’ensemble des dispositifs et organismes chargés de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la délinquance. Les maires pourront également consulter des fiches « Face à l’insécurité, Que faire ? » présentant les réponses qu’ils peuvent mettre en place face à des incivilités ou une montée de la délinquance dans un quartier.