Mathilde Icard n’a pas le nez rivé sur les indicateurs de performance. Elle a à cœur de favoriser les passerelles avec la recherche. Une démarche prospective dans laquelle elle engage l’ADRHGCT.

Chiffres-clés 2020 : présidente de l’ADRHGCT.

présidente de l’ADRHGCT. 2019 : directrice générale du centre de gestion du Nord (950 collectivités, 25 000 agents).

directrice générale du centre de gestion du Nord (950 collectivités, 25 000 agents). 2014 : directrice générale des ressources humaines à la ville de Lille.

directrice générale des ressources humaines à la ville de Lille. 2011 : directrice des finances, du contrôle de gestion et de l’appui à l’organisation au siège du CNFPT.

directrice des finances, du contrôle de gestion et de l’appui à l’organisation au siège du CNFPT. 2008 : conseillère technique auprès du directeur général des services puis DRH de la région Poitou-Charente.

conseillère technique auprès du directeur général des services puis DRH de la région Poitou-Charente. 2005 : diplômée de l’Inet. Cheffe de projet auprès du directeur général adjoint sur le système d’information des ressources humaines de la communauté urbaine de Bordeaux.

Il faut tendre l’oreille pour entendre sa voix fluette. Mais le ton de Mathilde Icard est posé et le vocabulaire précis pour celle qui occupe la présidence de l’ADRHGCT depuis septembre 2020 et qui a pris en main, plus d’un an auparavant, la direction générale du CDG du Nord.

Cette posture sans effet de manche contraste avec une action étonnamment assurée dont tous ceux qui l’ont croisée attestent. « Ce n’est pas de la timidité mais plutôt un positionnement, un effacement éthique. Mathilde, c’est quelqu’un qui peut théoriser les choses et agir en même temps, elle se documente beaucoup », observe Michel Vayssié, qui a été son directeur général des services à la ville de Lille.

En tant que responsable RH, Mathilde Icard y a d’ailleurs laissé sa trace. Notamment sur l’amélioration du plan de lutte engagé contre l’absentéisme qui perdurait au sein du service « propreté ». Sous sa houlette, un dispositif d’« expression sur la qualité du travail », associant les agents, les organisations syndicales et la direction, a été organisé. Pour le mettre en place, la DRH a travaillé en partenariat avec une équipe de chercheurs. « Il ne s’agissait pas d’attendre que l’on me remonte les ...

