Protection de l’enfance : un projet de loi jugé « succinct » par les départements

Protection de l'enfance

Publié le 16/06/2021 • Par Laure Martin • dans : A la Une santé social, France

Le secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles, Adrien Taquet, a présenté en Conseil des ministres le 16 juin un projet de loi relatif à la protection des enfants. Objectif affiché : améliorer la sécurité des 340 000 mineurs pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Dans un communiqué, l'Assemblée des départements de France déplore un texte pas à la hauteur.

Mettre en place des cadres et des coordinations interprofessionnelles efficaces pour un accompagnement adapté des enfants, afin de leur offrir un environnement sain, sécurisé et stable. Telle est l’ambition affichée du nouveau projet de loi sur la protection de l’enfance présenté le 16 juin en conseil des ministres, qui s’inscrit dans le prolongement de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance, visant à « garantir à chaque enfant les mêmes chances et les mêmes droits ». Un texte d’ores et déjà qualifié de « succinct » par l’Assemblée des départements de France, qui regrette de « voir ce sujet sensible traité aussi rapidement » (lire tout en bas).

