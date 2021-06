Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Le groupement d’intérêt public sanitaire, social et médicosocial, un outil à mettre en place

Santé publique

Le groupement d’intérêt public sanitaire, social et médicosocial, un outil à mettre en place

Publié le 16/06/2021 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

©taa22 - stock.adobe.com

Le groupement d'intérêt public (GIP) permet d'organiser une mutualisation et une coopération entre personnes de droit public et privé dans le secteur sanitaire, social et médicosocial. L'objet d'un GIP sanitaire, social et médicosocial peut, par exemple, consister en la coordination des actions en vue de l'amélioration de la démographie médicale et de l'accès aux soins. Explications.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Santé publique