Bruno Cavagné : « Le plan de relance patine un peu dans les travaux publics »

Publié le 16/06/2021 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le président de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) Bruno Cavagné estime que le plan de relance dégèle bien les projets mis au frigo le temps de la crise, mais n’est pas assez ambitieux dans le secteur des travaux publics, très fortement dépendant des collectivités locales, de leurs moyens, voire de leurs nouvelles aspirations.

Quel premier bilan tirez-vous du plan de relance et de sa territorialisation ?

Quand on parle plan de relance et des 100 milliards, il faut revenir à des niveaux beaucoup plus modestes et bien faire la différence entre le bâtiment et les travaux publics. Côté bâtiment, les préfets ont bien compris comment marchaient les aides à la rénovation. Concernant les travaux publics, il y a un vrai retard à l’allumage. Par rapport aux 100 milliards, seuls 3,8 milliards au total y sont consacrés et sur 2021 c’est 700 millions d’euros. On descend déjà d’un cran. Et quand on regarde ce qui est dépensé depuis le début d’année c’est à peine quelques dizaines de millions. Les travaux publics sont pour le moment un peu sortis des starting-block pour deux raisons. D’une part, les préfets ont très mal ...