Livre blanc Opendata

Publié le 16/06/2021 • Par Romain Mazon • dans : Documents utiles

La loi impose désormais l’ouverture des données publiques à un degré jamais vu : Comment les collectivités peuvent-elles s’y adapter au mieux ? Ce Livre blanc vous donne toutes les clés.

Le Livre blanc que vous vous apprêtez à lire représente bien plus qu’un guide à la mise en oeuvre de l’Open Data dans les collectivités. Une obligation que beaucoup de collectivités territoriales subissent, et qu’encore plus ignorent, à ce jour. Il faut dire que les notions de données publiques, d’ouverture, de publication, et plus encore, ce qu’elles impliquent dans les services des collectivités, soulèvent des montagnes de questions.

Mais si ce Livre blanc est plus qu’un guide, c’est justement parce qu’il vous propose de dépasser les questions techniques pour se concentrer sur les questions de fond : à quoi sert l’ouverture des données ? Comment puis-je les utiliser pour mes propres besoins ? Quelle(s) histoire(s) raconte(nt)-elle(s) sur mon territoire, ou plutôt, comment leur faire raconter des histoires qui parlent aux élus, aux agents, à vos administrés, aux entreprises ?

Ce Livre blanc est lui-même le fruit d’une histoire, celle des journalistes de la Gazette des communes qui, en se frottant il y a plus de dix ans, aux nouvelles pratiques de datajournalisme permises par les outils numériques, ont perçu le potentiel d’informations que représentaient les bases de données publiques pour leurs lecteurs. Et nous ont donné quelques convictions.

Editorialiser la donnée – Comme celle de constater qu’une donnée brute ne sert pas à grand-chose. Elle n’est compréhensible et intelligible, donc utile, que dès lors qu’elle est remise dans un contexte, dans une historicité et qu’on la croise avec, au moins, une autre donnée. Il s’agit en réalité, d’éditorialiser la donnée.

Autre conviction : si lorsque nous traitons une donnée, nous faisons émerger une information, alors en démultipliant ce traitement à l’échelle de l’ensemble des territoires, nous donnons naissance à un service d’informations, à une démarche d’Information as a Service (IaaS – comme on dit Software as a service, SaaS, pour les logiciels accessibles à distance). Une démarche en parfaite continuité avec la mission que « La Gazette » s’est toujours donnée, au-delà d’informer : être un outil de travail au service de ses lecteurs, et de ses utilisateurs.

Cette démarche s’est concrétisée par la création de notre Service Open Data Gazette. L’histoire continue.

Références Livre blanc - Les clés de l’éditorialisation des données publiques, Service Open Data Gazette, juin 2021