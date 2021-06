Covoiturage : les collectivités appelées à la rescousse

Mobilité

Publié le 21/06/2021 • Par Nathalie Arensonas • dans : France

Pour accélérer le covoiturage de courte distance, des collectivités subventionnent les trajets. Comme pour les transports en commun.

En 2006 naissait la plateforme web BlaBlaCar, qui permet à des automobilistes d’entrer en relation avec des voyageurs et faire route commune, moyennant un partage des frais. Depuis, le covoiturage de longue distance s’est installé dans l’offre de transports et le concept a essaimé pour les trajets du quotidien, du domicile au travail, de banlieue à banlieue et dans les zones d’habitat peu denses où il n’existe pas de transport public régulier.

Les autorités organisatrices de la mobilité s’intéressent de plus en plus à ce court-covoiturage. D’autant que la loi d’orientation des mobilités de 2019 les autorise à subventionner ce transport privé, mais partagé, comme elles le font pour les bus ou les métros. L’ennemi déclaré, c’est l’autosolisme, avec un gisement potentiel de 15 millions de ...

