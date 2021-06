A Paris, la fin du stationnement gratuit pour les deux roues à moteur

Mobilité

Publié le 15/06/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : Actu experts prévention sécurité, actus experts technique, Régions

CC by Carlos ZGZ

La Ville de Paris a rendu les conclusions de ses Etats généraux du stationnement. La tarification a été revue, notamment pour les deux roues motorisés qui n'auront plus droit à la gratuité. Près de 60 000 places de stationnement vont également être libérées.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés 50 % de l’espace public est accaparé par la voiture, alors qu’elle ne représente plus que 13% des déplacements.

de l’espace public est accaparé par la voiture, alors qu’elle ne représente plus que 13% des déplacements. 800 000 places de stationnement existent à Paris, dont 65% dans des immeubles de logements ou de bureaux, 18% en parkings publics et 17% dans les rues de Paris.

En lançant les « Etats généraux du stationnement » en octobre dernier, la ville de Paris avait laissé entendre qu’elle était prête à ouvrir la boite de Pandore. La logique et les règles de stationnement n’avaient en effet pas bougé pendant ces nombreuses années où le véhicule individuel – à deux ou quatre roues – était roi, et sans doute aussi parce que le sujet était très sensible du côté des administrés.

Les deux roues thermiques dans le collimateur

Ce mardi 15 juin, David Belliard (EELV), adjoint à la Maire en charge de la transformation de l’espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie, a détaillé les annonces de la réforme du stationnement à Paris. Avec tout d’abord une mesure choc : la fin de la gratuité du stationnement pour les motos et scooters ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne