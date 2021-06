En Loire-Atlantique, un développement maîtrisé du trail

Sport de nature

Publié le 15/06/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

Face à l’engouement des courses à pied nature, le Conseil départemental de Loire-Atlantique va créer une dizaine de circuits de trail, permanents. Son objectif : trouver un équilibre entre la réponse sportive apportée aux pratiquants et les impératifs environnementaux de respect de la faune et de la flore.

Département de plaine, la Loire-Atlantique n’échappe pas à l’engouement pour le trail, discipline volontiers associée au dénivelé et aux parcours accidentés. Mais derrière l’arbre représenté par l’Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB) ou la Diagonale des Fous sur l’île de La Réunion, se cachent (de moins en moins) des milliers de ces courses se déroulant en milieu naturel, le plus souvent sur de longues distances, 50 à 60 km minimum. Le nombre de ces épreuves a quasiment quadruplé entre 2007 et 2018, année au cours de laquelle 3 668 trails ont été recensés par la Fédération française d’Athlétisme (FFA)*. « L’organisation de ces courses tend à se généraliser », décrit le ministère des Sports, qui cite bien sûr « les espaces de pleine nature » et même, plus récemment les « espaces ...