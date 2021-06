Les jeunes au coeur de la campagne électorale, mais peu concernés

Elections

Les sujets jeunesse et bâtiments scolaires sont en bonne place dans les programmes des candidats aux élections régionales, pourtant les sondages prévoient une moindre participation des électeurs les plus jeunes.

Le 10 juin, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’IFOP, a présenté les résultats d’une enquête commandée par l’Anacej (Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes), selon laquelle « 80% des jeunes ont connaissance des prochaines élections régionales. Ce scrutin est donc bien identifié. Or, 80 % de ces mêmes jeunes de 18-25 ans et 83 % des 16-17 ans (futurs votants) déclarent ne pas se rendre aux urnes le 20 juin 2021.Cette abstention annoncée se renforce puisque lors d’un précédent sondage, en février 2020, ils n’étaient « que »67 % à ne pas vouloir se rendre aux urnes pour les municipales », assure Marie-Pierre Pernette, déléguée générale de l’Anacej.

« Nous avons le sentiment que pour ces jeunes, le vote ne changera rien dans leur vie. Ils savent que les élections ont lieu mais ils sont résignés plus que dépolitisés. Reste à savoir d’où vient ce désintérêt : des jeunes ou des élus pour les jeunes ? ». Marie-Pierre Pernette tente bien quelques explications : « Le Rassemblement national est devenu un parti comme un autre. La référence à l’Histoire ne fonctionne plus. Autre chose : les services publics ont été banalisés. Dans beaucoup de programmes, les dispositifs pour les jeunes sont mis en lumière : gratuité des transports, rénovation des lycées, bourses, dessertes en TER plus qualitatives d’une région à l’autre, etc. Ces dispositifs existent, sont là, mais les jeunes comme les adultes ne savent pas à qui attribuer le mérite de telle ou telle mesure. A leurs yeux, la manière dont fonctionne leur écosystème relève de l’acquis ».

La jeunesse au premier plan

Pourtant, à parcourir les programmes des candidats auw élections régionales et les bilans des élus sortants, l’éducation apparaît comme une priorité. En Ile-de-France, Clémentine Autain (LFI) souhaite, entre autres, consacrer un milliard d’euros à la rénovation des lycées. Julien Bayou (EELV) fixe à 130 le nombre d’établissements à rénover pour en faire des exemples de la « construction écologique ». Valérie Pécresse (Libres !) fixe 10 millions d’euros sa dotation d’urgence pour les lycées, et s’engage à ce que 100 % d’entre eux soient rénovés ou neufs. Dans la continuité, Laurent Saint-Martin (LREM) vise l’objectif de « zéro lycée vétuste ». Sans surprise, Jordan Bardella (RN) entend mettre l’accent sur la sécurisation des lycées.

Gratuité des transports, formation

En Occitanie, Carole Delga (PS), présidente sortante, se dit fière de proposer « la rentrée la moins chère de France » et entend ainsi maintenir la gratuité des transports scolaires, de la maternelle à la terminale, dans tous les départements. La liste Occitanie Populaire, menée par Myriam Martin (LFI), propose une défense du secteur public et demande ainsi de ne plus verser de subventions aux lycées privés. Le candidat écologiste, Antoine Maurice (EELV) entend orienter « la formation vers les filières d’avenir » comme l’installation et la maintenance des énergies renouvelables, l’artisanat ou encore le commerce local. Pour LR, Aurélien Pradié souhaite, entre autres, promouvoir les métiers agricoles auprès des jeunes.

Les régions, porte-voix des jeunes

« Dans cette période post-Covid, on parle plus de jeunesse que d’éducation. C’est un thème qui émerge dans la campagne, sans que les jeunes se sentent concernés. Les candidats en parlent, mais pas assez. Pourtant, dans une campagne atone, trouver un moyen de parler aux jeunes, grands sacrifiés de la crise sanitaire, aurait pu permettre à un candidat de se démarquer. Parce que quand vous vous adressez aux jeunes, plutôt abstentionnistes, vous visez surtout leurs parents », explique de son côté Frédéric Dabi. D’autres études montrent qu’une telle démarche peut rencontrer un bon écho dans l’opinion. Par exemple, en Occitanie, les personnes interviewées pour le sondage Ifop La Tribune-Europe 1 placent dans leur top 3 des préoccupations tout à fait prioritaires la santé (79%), la lutte contre la délinquance (73%) et l’éducation (72%).

Une dépense éducative très « décentralisée » Dans une note publiée en mai 2021, le think tank Vers le haut, dédié aux jeunes, aux familles et à l’éducation, rappelle que « les collectivités ont un poids croissant dans la dépense éducative ». Si l’on s’en tient à la dépense intérieure d’éducation, les collectivités consacraient 23,3 % de leur budget en 2019, en augmentation de 9 points depuis 1980. « Les collectivités locales sont ainsi le deuxième financeur de l’éducation, derrière l’État (57, 3 %), mais loin devant les entreprises et les ménages. Le budget des départements pour l’éducation est d’environ 6,8 milliards d’euros, et celui des régions de 10,7 milliards d’euros (ce qui représente 46 % de leur dépense totale). Le think tank envisage de lancer prochainement un « Observatoire des pratiques éducatives des collectivités locales », avec un système de comparaison, voire de classement, des collectivités (régions, départements, villes/ intercommunalités), selon des critères identifiés. « Ce qui nous permettrait d’avancer des propositions, inspirées des bonnes pratiques portées par des collectivités locales », assure Bérengère Wallaert, responsable des relations institutionnelles.

(1) Menée auprès d’un échantillon de 1 499 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 à 25 ans. Afin de mesurer l’impact d’un abaissement de l’âge du droit de vote à 16 ans, a également été interrogé un échantillon de 396 personnes, représentatif de la population française âgée de 16 à 17 ans. Avec un focus sur la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région Hauts-de-France.