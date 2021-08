Pouvoirs de police du maire

L’amende administrative prononcée par le maire

Publié le 04/08/2021 • Par La redaction du Club Prevention Securite • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a créé l’article L.2212-2-1 du code général des collectivités territoriales qui donne la possibilité au maire d’avoir recours à la procédure de l’amende administrative dans certains cas et sous certaines conditions. La présente fiche a pour objet d’étudier ces cas et ces conditions.

