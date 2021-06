Le calcul inédit du préjudice d’une collectivité causé par une entente

Marchés publics

Publié le 16/06/2021

Par une décision récente, le Conseil d’Etat identifie une nouvelle méthode d’évaluation du préjudice subi par une collectivité territoriale dans le cadre d’une pratique anticoncurrentielle.

Le département de la Loire-Atlantique a conclu, entre 1998 et 2005, différents marchés publics portant sur la fourniture de panneaux de signalisation routière avec la société Lacroix signalisation pour un montant de 15 millions d’euros. Des années plus tard, l’Autorité de la concurrence a (lourdement) condamné huit entreprises, dont la société en litige, pour s’être entendues, entre 1997 et 2006, afin de se partager les marchés publics portant sur la fourniture de panneaux de signalisation routière (1). Un accord élaboré dans de prestigieux restaurants parisiens qui a permis à ce « club » de tirer les prix à la hausse et d’augmenter ses marges.

Comparaison des taux de marge

Le département de la Loire-Atlantique a alors saisi la juridiction administrative afin d’obtenir réparation du ...

