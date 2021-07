Procédure

Rapport administratif pour décrire un accès routier dangereux pour la sécurité routière

Publié le 29/07/2021 • Par Michel Genova • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

Agissant sur les volets prévention et répression en matière de police de la route, le garde champêtre est un partenaire impliqué dans l’amélioration des infrastructures routières. Force de proposition, le garde champêtre est amené à communiquer aux différents interlocuteurs publics et privés des informations et des propositions pour améliorer la sécurité routière. Cette fiche propose un modèle de rapport administratif relatif à un danger lié à l’accès d’un quartier résidentiel.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Police municipale