Interpellation et votation citoyennes : Grenoble (re)lance les dispositifs

Publié le 15/06/2021 • Par Séverine Cattiaux • dans : Régions

« Améliorer la relation à l’usager », « trouver des solutions avec les citoyens », « retisser la confiance entre les citoyens et les élus ». Telles sont les motivations qui ont conduit la majorité d’Eric Piolle maire (EEVL) de Grenoble à remettre d’aplomb son dispositif d’interpellation et de votation citoyennes ainsi qu’à concevoir deux autres outils d’interpellation plus légers.

