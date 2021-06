[Interview] Tourisme

Publié le 17/06/2021 • Par Sophie Le Renard • dans : Dossiers d'actualité, France

Rémy Knafou, professeur émérite de géographie à l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, explique l'importance du rôle des collectivités dans l'évolution du secteur touristique.

Comment le tourisme peut-il se réinventer ?

La crise actuelle n’a fait qu’amplifier l’exigence de refondation du tourisme, qui sera une œuvre de longue haleine. Il faut du courage politique. Le changement se fera par une addition de microdécisions à moyen terme, mais aussi par la prise de conscience des nouvelles générations. Il faut limiter les locations saisonnières de type Airbnb et cesser d’augmenter les capacités d’accueil. A l’instar de l’Italie ou de la Suisse, les territoires doivent recevoir des vacanciers sur une plus longue période. Il faut décongestionner certaines destinations. Le problème est de savoir si les touristes suivront. Il n’est pas si facile, malgré les injonctions du marché et de sa communication, de faire aller les ...

