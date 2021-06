Clientèle, transports, hébergement… le secteur du tourisme en terre inconnue

Tourisme

Publié le 16/06/2021 • Par Sophie Le Renard • dans : Dossiers d'actualité, France

Le modèle économique du tourisme français, tourné vers l'accueil des étrangers, a été mis à mal par la crise sanitaire. Interrogations sur son avenir.

Quelque 80 millions de touristes ont été reçus sur le territoire national, en 2019. Les Européens venaient moins longtemps, mais à plusieurs reprises, tandis que la clientèle asiatique ou américaine arpentait les grands sites touristiques lors d’un voyage unique. Un modèle économique du tourisme français sérieusement remis en cause par la pandémie.

« Le public européen va revenir rapidement, mais cela sera plus problématique pour les voyageurs plus lointains. Je ne vois pas de redémarrage avant 2023. Le tourisme d’affaires, en particulier en région parisienne, est le secteur le plus touché. Les congrès et autres grands événements vont devoir se réinventer », affirme Sylvain Zeghni, docteur en sciences économiques et maître de conférences à l’université Paris est – Marne-la-Vallée.

Train de nuit

Depuis de nombreuses années déjà, une critique du transport aérien avait émergé, notamment pour les moyen-courriers low cost, impactant négativement l’environnement et accusés de bénéficier de subsides publics, des chambres de commerce et d’industrie par exemple. Aujourd’hui, avec la crise, ces compagnies connaissent des difficultés financières entraînant des effets néfastes