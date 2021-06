Activités durables, communication accrue, les leviers d’un renouveau du tourisme

Tourisme

Publié le 15/06/2021 • Par Sophie Le Renard • dans : Dossiers d'actualité, France

Les collectivités communiquent fortement pour attirer une clientèle nationale, voire européenne. Elles commencent à initier des politiques pour un tourisme durable, plus lent, toute l'année. Mais ce ne sont que les débuts d'un changement de paradigme.

«Le système touristique français a bénéficié d’aides exceptionnelles de la part de l’Etat. Mais celles-ci ne doivent pas s’arrêter, la transition doit être soutenue », considère Christian Mourisard, président de la Fédération nationale des offices de tourisme. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat chargé du Tourisme, indiquait récemment que 29 milliards d’aides avaient été débloqués, tant par l’intermédiaire du fonds de solidarité que l’indemnisation du chômage partiel à 100 %, qui doit se terminer fin juin.

Dans ce contexte de crise, les collectivités ont choisi de communiquer tous azimuts afin de susciter l’envie de visiter cette si « belle France ». Les cibles sont les Français eux-mêmes et les Européens. Le groupement d’intérêt économique Atout France s’est associé aux régions pour une campagne de 10 millions d’euros avec pour slogan « What really matters ». Celle-ci s’appuie sur les réseaux sociaux et les influenceurs.

Un art de vivre valorisé

Le département du Lot-et-Garonne a décidé, dans ses visuels, de

