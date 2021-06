Les territoires jouent la carte d’un autre tourisme

Economie

Publié le 15/06/2021

La pandémie a engendré l’arrêt du tourisme, avec la perte d’une clientèle internationale, mais aussi l’interruption du tourisme d’affaires. Une épreuve inédite pour un secteur qui avait connu un développement exponentiel depuis cinquante ans

Et tout à coup, tout s’arrêta. La pandémie du coronavirus a stoppé net le tourisme qui connaissait une croissance ininterrompue depuis les années 60. Bien sûr, la critique du tourisme de masse et de ses conséquences environnementales néfastes était puissante mais, en 2020, le tourisme mondial a plongé de plus de 70 %.

Tous les types de tourisme ont été affectés : les loisirs (des sites mondialement connus se sont retrouvés vides), ainsi que les congrès et les événements. Sur le territoire français, la désaffection de la clientèle étrangère et d’affaires a fortement impacté l’Ile-de-France. Le comité régional du tourisme Paris Ile-de-France a estimé un manque à gagner à 6,4 milliards d’euros, le nombre de touristes ayant chuté de plus de 14 millions.

Les campings ont bien résisté

Selon les données de l’Insee, les nuitées dans les hôtels ont diminué de 65 % en région parisienne et de moitié à l’échelle du territoire national. Les hôtels des Hautes-Pyrénées, notamment du site de Lourdes, ou des départements alsaciens ont subi des baisses de fréquentation importantes.

Mais dans d’autres territoires ruraux ou de montagne, les réservations hôtelières ont été, au contraire, plus importantes qu’en 2019. C’est le cas pour les sept départements situés dans le Massif central (Ardèche, Aveyron, Cantal, Creuse, Haute-Loire, Lot et Lozère), ainsi que dans le Jura et les Hautes-Alpes.

Les hébergements en montagne ont aussi connu une affluence importante en été, mais la fréquentation a fortement chuté cet hiver, en raison de la fermeture de la plupart des stations de ski. Les campings, haut de gamme ou modestes, ont bien résisté, n’engrangeant qu’une perte de 16 % de fréquentation et seulement 2 % sur les sommets alpins ou pyrénéens.

Cette période post-Covid-19 a, en outre, été marquée par une forte volonté d’investir à l’Ouest, d’acheter des résidences secondaires. Ainsi, en Bretagne, les biens se font plus rares et les prix de l’immobilier, en bord de mer, ainsi que dans les zones rurales, augmenteraient de plus de 20 %, selon les agences immobilières, ce qui n’est pas sans conséquence sur les populations locales.

Dans cette nouvelle équation, les collectivités s’interrogent sur le rôle qu’elles ont à tenir dans un tourisme en pleine mutation. Mais elles présentent déjà quelques arguments pouvant influer sur l’évolution d’un secteur économique qui pèse 7 % du PIB français.

