Accueil

Les nouveaux modèles économiques urbains

Les nouveaux modèles économiques urbains Les nouveaux modèles économiques urbains : comprendre où va la valeur

Les nouveaux modèles économiques urbains : comprendre où va la valeur

Publié le 23/06/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : France, Innovations et Territoires

AdobeStock

Alors que les villes sont saisies par les transitions numériques et écologiques, mais aussi sociétales et financières, l’approche par les nouveaux modèles économiques urbains est une grille de lecture qui permet de renouveler le regard sur la délivrance et le financement des services urbains. Seize mots clés, répartis en sept billets, permettent de la présenter. Une série réalisée en partenariat avec les cabinets ibicity, Espelia et Partie prenante.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Urbanisme - aménagement