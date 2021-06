Google Ad Grants : un programme gratuit dédié aux organisations à but non lucratif

Pour les associations, Internet constitue un excellent moyen de se faire connaître et de promouvoir leur action. Conçu dans cette optique, le programme Google Ad Grants est réservé aux fondations ainsi qu'aux organisations à but non lucratif régies par la loi de 1901.

Présentation du programme Google Ad Grants

Proposé et élaboré par Google USA, Google Ad Grants est un programme qui a vu le jour en 2003. Apparenté à Google Adwords, il est exclusivement dédié aux organisations à but non lucratif telles que définies par la loi de 1901. Les heureux bénéficiaires du programme perçoivent une dotation gratuite pouvant atteindre les 10 000 dollars par mois. La mission que s’est donnée Google Ad Grants est claire et simple : il s’agit d’aider les associations à améliorer leur visibilité grâce au référencement payant. Le programme vise notamment à attirer davantage de visiteurs ainsi que de donateurs potentiels en créant des campagnes Google Ads. La promotion de l’organisation est alors assurée par des annonces ciblées. Celles-ci s’affichent sur Google dès lors que les internautes effectuent une recherche d’informations sur un organisme semblable à l’association.

Comment bénéficier du programme Google Ad Grants ?

Google Ad Grants est proposé à toutes les associations à but non lucratif sous des conditions d’éligibilité. Pour espérer bénéficier du programme, il est conseillé de recourir aux services d’une agence de référencement comme Zaacom. Faire une demande pour Google Ad Grants avec Zaacom permet de se simplifier la vie et de mettre toutes les chances de son côté. Zaacom veille notamment à ce que toutes les conditions requises (taux de clic minimum de 5 %, ciblage géographique, etc.) pour utiliser le programme soient respectées. Une équipe d’experts accompagne également l’organisation tout au long de l’année pour l’aider à mener sa campagne publicitaire avec Google Ad Grants.

Quels bénéfices une association peut-elle retirer de Google Ad Grants ?

Pour une organisation à but non lucratif, l’usage de Google Ad Grants est synonyme de nombreux avantages, dont :

une visibilité optimale du site web sur les moteurs de recherche ;

un ciblage efficace des visiteurs du site qui contribue à attirer davantage de donateurs ou de participants ;

un déploiement rapide et large du message que souhaite diffuser l’association ;

des données statistiques complètes qui permettent une analyse approfondie des objectifs de l’organisme et de leur progression.

Destiné aux associations à but non lucratif définies par la loi de 1901, Google Ad Grants est un programme gratuit qui procure des avantages réels en matière de communication. Pour remplir les conditions d’éligibilité, il est recommandé de s’adjoindre les compétences d’une agence de référencement.

