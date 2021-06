La validation des acquis de l’expérience peine à séduire

Evolution professionnelle

Publié le 23/06/2021 • Par Emmanuel Franck • dans : France, Toute l'actu RH

La validation des acquis de l’expérience reste peu utilisée dans la FPT, organisée autour des concours. Elle présente toutefois un intérêt pour les métiers qui nécessitent un diplôme ou en cas de reconversion.

Un concours plutôt qu’un diplôme ! C’est le raisonnement prédominant dans la fonction publique pour le déroulement d’une carrière. Et c’est aussi pourquoi la VAE y est si peu utilisée. Ce dispositif, qui permet de transformer une expérience professionnelle en diplôme, a été créé en 2002 et rendu accessible aux fonctionnaires par la loi de modernisation de la fonction publique de 2007. En 2017, 4 900 agents territoriaux ont déposé un dossier de VAE (lire ci-dessous) sur les 1,9 million de fonctionnaires qu’emploient les collectivités. C’est mieux qu’en 2013 (4 000 dossiers), mais la VAE n’a toujours pas trouvé son public. Car « la fonction publique a organisé son propre système de reconnaissance à travers le concours et l’ancienneté », rappelle Mathilde Icard, présidente de l’Association ...