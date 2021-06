Les enseignements de la crise Covid-19

Si les conséquences négatives de la crise sanitaire sont aussi floues que nombreuses, certains impacts sur l’organisation du travail sont déjà perceptibles, comme sur la place du numérique ou la nécessité d’une vraie culture du risque.

Par Marc Foveau, ingénieur en chef

Plus d’un an s’est maintenant écoulé depuis le début de cette crise sanitaire. Si nous expérimentons depuis quelques jours un retour à la vie normale, il n’en demeure pas moins que les effets et les impacts de cette pandémie seront perceptibles pendant des années, selon la plupart des experts. Augmentation des dépressions, syndromes post-traumatiques, perte de confiance dans la gouvernance publique, impacts financiers, dette publique en forte augmentation sont autant de conséquences. Et pourtant, cette crise est aussi l’occasion de tirer des enseignements tant collectifs qu’individuels. Peut-être y aura-t-il un « monde ...