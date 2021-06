Régions : le directeur transports, grand coordonnateur

Même si des EPCI deviennent AOM au 1er juillet 2021, les régions sont plus que jamais coordinatrices de l’offre de transport régionale. Leurs directeurs et services sont mobilisés depuis cinq ans sur ce chantier.

Les régions sont devenues coordinatrices de l’offre territoriale de transport, bouleversant le métier des directeurs transports et de leurs collaborateurs. En 2017, suite à la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 (loi Notre), les régions héritaient en effet des départements les transports interurbains et scolaires (en plus des TER, ports et aéroports déjà à leur charge).

Bassins de mobilité et contrats opérationnels

Avec la loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, les régions ont aussi dû définir des bassins de mobilité (art. 15). Pour ce faire, « on a ...