Une nouvelle gestion des droits de propriété intellectuelle

Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 12 au 18 juin 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports... ...

Kipsum conçoit, fabrique et installe chez ses clients des capteurs permettant de générer un modèle multiphysique du bâtiment, de son système de chauffage et de ses occupants pour préconiser des optimisations. La promesse : aider les villes à réduire leur ...

Notre sélection de textes officiels, jurisprudence et réponses ministérielles intéressant les cadres de la filière technique, publiés par le Club Techni.Cités et sur Lagazette.fr entre le 12 et le 17 juin 2021. ...