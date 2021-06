« Développer une mobilité pour tous »

Francis Demoz est le délégué général du Laboratoire de la mobilité inclusive. Il revient sur ce que signifie le concept de « mobilité inclusive » et comment le laboratoire agit pour favoriser les projets de mobilités solidaires sur les territoires.

Quels sont les champs d’action du LMI ?

Depuis sa création en 2013, le Laboratoire de la mobilité inclusive (LMI) soutient, en tant que think tank et do tank, le développement d’une mobilité pour tous. Il agit pour favoriser une mobilité plus inclusive (1). Il compte quinze membres issus des sphères publiques, privées et de la société civile.

Quelle est la définition de la mobilité inclusive ?

Le laboratoire porte une approche systémique de la mobilité. Traiter de mobilité inclusive, c’est se défaire d’une approche technique, centrée sur les flux de déplacements, pour considérer la mobilité dans sa finalité d’accès, celle qui permet d’accéder à l’emploi, à l’éducation, aux soins, à l’alimentation, aux loisirs ou encore à la culture. La mobilité est un fondement de notre société, mais reste ...