Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une Un statut de résident pour lutter contre la flambée immobilière ?

Régionales

Un statut de résident pour lutter contre la flambée immobilière ?

Publié le 15/06/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, France

Pictarena via Adobe Stock

La liste qui rassemble les écologistes et les fédéralistes bretons veut créer un statut de résident. Seules les personnes vivant depuis au moins un an dans la région auraient le droit d’acquérir un bien. Objectif : diminuer le nombre de résidences secondaires, freiner la spéculation immobilière et lutter contre la hausse des prix. Retour sur une proposition qui fait aussi débat dans d'autres régions.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Elections

Logement