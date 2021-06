« Il y a encore moins de pratiquantes dans les quartiers qu’ailleurs en France »

[Entretien] Pratique féminine

Publié le 14/06/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

A l'occasion de la deuxième édition de l'appel à projet "Impact 2024", Quentin Moreno, directeur adjoint de Sport dans la ville, association lauréate de la première édition, explique pour "La Gazette" comment ils ont pu déployer un plan d'actions en faveur de l'émancipation des jeunes filles de banlieue par le sport.

La deuxième édition de l’appel à projet « Impact 2024 » vient d’être lancée par l’Agence nationale du sport, Paris 2024 et les comités olympique et paralympique et sportifs français. Il doit soutenir des projets visant la santé ou le bien-être, l’égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations, l’insertion professionnelle, l’inclusion ou la transformation écologique. Son budget est de près de 5 millions d’euros contre 1,7 million en 2020, notamment grâce à une enveloppe de 2 millions issue des 3 millions d’euros prévus pour le développement de la pratique sportive lors du Conseil interministériel des villes. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 2 juillet.

Quentin Moreno, directeur adjoint de Sport ...

