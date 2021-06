Budget rectificatif : une dotation pour les communes en difficulté financière

Parlement

Publié le 14/06/2021 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les députés ont adopté avec quelques ajouts, vendredi 11 juin, le projet de loi de finances rectificatif pour 2021. Retour sur les principaux amendements adoptés avant l'arrivée du texte au Sénat. Parmi eux, l'instauration d'une dotation pour les communes et EPCI subissant une forte dégradation de leur épargne brute.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Les députés ont terminé, vendredi 11 juin, l’examen du projet de loi de finances rectificatif pour 2021 et l’ont adopté avec 38 voix pour et 2 voix contre. Tour d’horizon des principales mesures et modifications concernant les collectivités.

200 millions d’euros pour les régies publiques

Parallèlement aux réabondements des dispositifs d’aides d’urgence mis en place depuis le début de la crise sanitaire, le PLFR contient une mesure phare pour les collectivités : un dispositif de compensation d’une partie des pertes financières enregistrées par les régies publiques à hauteur de 200 millions d’euros. Il devrait bénéficier à plus de 1 400 services publics, selon l’exposé des motifs du texte.

Une dotation pour les communes et les intercos

En plus de ces 200 millions d’euros pour ...

[60% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite

Références Lire le projet de loi de finances rectificative pour 2021

Cet article est en relation avec le dossier