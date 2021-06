Une plateforme publique d’approvisionnement local des cantines

Publié le 11/06/2021 • Par Hélène Huteau

Danilo Palomba - stock.adobe.com

« Manger local, produire local » c’est le motto commun de la région Ile-de-France et du département de Seine-et-Marne, pour leurs collèges et lycées. Ils maîtriseront leurs filières d’approvisionnement et leurs menus grâce à une plateforme d’achat et de transformation commune.

