Le nouveau chef de file des élus en charge du sport dévoile ses batteries

[Entretien] Sport

Publié le 11/06/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Adjoint en charge de la politique sportive la ville de Brest (Finistère) depuis 2008, Patrick Appéré, 68 ans, est le nouveau président de l’Association nationale des élus en charge du sport (Andes). L’ancien tôlier dans la sous-traitance à l’arsenal de Brest et militant syndical CGT-métaux, succède à Marc Sanchez, maire de Lavelanet (Ariège). Il prône un renforcement du lien entre les politiques nationales et locales du sport.

Dans votre programme intitulé « Incarnons l’esprit d’équipe », vous évoquiez « l’âme de l’Andes ». Comment le définissez-vous ?

L’ Andes , c’est la maison des adjoints aux sports. Leur mission est de construire des modèles sportifs, d’accompagner leur développement, puis le week-end, d’être présent sur les terrains. Nous sommes donc des élus de proximité mais aussi des passionnés, dotés d’une véritable expertise. L’âme de l’Andes, c’est trois choses : exigence de l’effort, efficacité concrète de l’action collective et convivialité. Nous travaillons en équipe. Et ce, indépendamment des étiquettes politiques, avec la volonté de faire en sorte que tous les territoires soient représentés.

Dans notre fonctionnement, chaque commune bénéficie d’une voix, quelle que soit sa taille. Et par rapport aux autres acteurs du sport que sont l’Etat, le mouvement sportif ou aux autres associations d’élus (AMF, ARF, ADF, etc.), nous sommes en quelque sorte le ciment des discussions autour du sport. Cela nous permet de trouver les complicités qui nous permettent de bien se comprendre et d’avancer.