Municipales 2020 : ce que révèlent les comptes de campagne

Elections

Publié le 11/06/2021 • Par Gabriel Zignani • dans : France

La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a publié jeudi 10 juin son rapport d'activité pour 2020. Elle y revient sur la vérification des comptes de campagne des dernières élections municipales.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

A quelques jours des élections départementales et régionales, la CNCCFP a mis en ligne son rapport d’activité de l’année 2020, dans lequel elle revient notamment sur les municipales de l’an dernier.

Il s’agissait des premières élections organisées sous Covid. Le contexte sanitaire était tellement dégradé et imprévisible que le second tour des municipales a été organisé le 28 juin, plus de trois mois après le premier tour qui a eu lieu le 15 mars. L’année de la Commission en a forcément été chamboulée.

Les deux grandes missions de la Commission sont le contrôle des comptes de campagne des candidats aux élections et la vérification du respect des obligations comptables des partis politiques.

Des règles spéciales avaient été mises en place concernant les comptes de campagne des candidats à ces élections municipales(1) : augmentation du plafond des dépenses pour les listes présentes au second tour, décalage des dates de dépôt des comptes de campagne, délais ouverts à la Commission pour statuer sur les comptes dans les circonscriptions faisant l’objet d’un contentieux électoral.

En dehors de ce contexte normatif, la situation sanitaire a aussi eu un impact sur le déroulement des campagnes électorales, avec moins de meetings, davantage de numérique, l’achat de masques et de gel… La CNCCFP l’a bien noté : « les comptes de campagne déposés par les candidats portent la marque de l’impact concret de la pandémie sur le déroulement des campagnes électorales du point de vue de leur financement. »

Cela a conduit la Commission a adopté une attitude tolérante dans ses contrôles, notamment sur « les frais d’annulation facturés suite aux interdictions des regroupements par les pouvoirs publics ou sur l’impossibilité pour un candidat de restituer du matériel loué en raison du confinement. » Elle a aussi accepté la prise en charge, au titre du remboursement de l’État, de l’achat de masques et de gels hydroalcooliques pour l’équipe de campagne…

Les comptes de 5111 candidats décortiqués

En 2020, la Commission était chargée de vérifier les comptes de campagne des candidats aux municipales dans les communes de plus de 9000 habitants, soit 1180 villes. Sur les 5111 candidats têtes de liste tenus de déposer un compte de campagne, seuls 141 n’ont pas respecté cette obligation et 108 ont déposé leur compte hors délai légal, (respectivement 2,71% et 2,08 % des candidats), soit une légère hausse par rapport aux élections de 2014.

La CNCCFP précise toutefois que « dans près de 300 cas de comptes marqués par des irrégularités plus ou moins graves, la Commission a pris une décision à caractère de sanction : dans une centaine de situations, elle a réduit le montant du remboursement de l’Etat et elle a prononcé 200 rejets du compte. »

3987 candidats ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés ont vu leurs comptes approuvés et avaient ainsi droit au remboursement de leurs dépenses par l’Etat (s’ils avaient financé tout ou partie de leur campagne avec un apport personnel). Ils ont perçu un montant de remboursement de 70,45 millions d’euros représentant 87 % de leur apport personnel et 63% des dépenses déclarées.

Hausse du contentieux électoral

La CNCCFP a également constaté une hausse du contentieux électoral en 2020. « Lors de cette élection, les résultats dans 384 communes ont été contestés devant le tribunal administratif, ce qui représente une hausse de 47 % par rapport au scrutin de 2014, » note-t-elle dans son rapport. Cela représente une hausse de 10 points par rapport au scrutin de 2014.

Lorsque le juge administratif est saisi de la contestation d’une élection pour tout motif, il sursoit à statuer jusqu’à réception des décisions de la Commission sur les comptes de campagne des candidats. La Commission dispose en principe de deux mois à partir de la date limite de dépôt des comptes pour se prononcer. Ce délai a été porté à trois mois pour 2020.

Cette hausse significative s’explique en grande partie par la situation sanitaire puisque la moitié des recours comporte au moins un moyen en rapport avec le Covid-19 (remise en cause de la sincérité du scrutin à cause de l’abstention par exemple). Même si la Commission ne s’exprime pas sur ces griefs, elle a dû instruire 816 comptes du premier tour en 2020.