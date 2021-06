Travail social

Dans l’Hérault, les agents des services sociaux du département dénoncent leurs conditions de travail

Publié le 11/06/2021 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Métier et carrière santé social

DR

Des agents des services sociaux du conseil départemental de l’Hérault se mobilisent, avec le soutien de la CGT et FO. Ils multiplient les rassemblements et certains font grève. En cause, l’importante dégradation de leurs conditions de travail.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Protection de l'enfance

Social

Travail social