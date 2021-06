La proposition de loi sur les bibliothèques sort du Sénat à peine retouchée

Bibliothèques

Publié le 11/06/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Le Sénat a adopté le 9 juin à l’unanimité la proposition de loi sur les bibliothèques et le développement de la lecture publique portée par Sylvie Robert. Le texte a subi deux menues modifications pour clarifier la procédure de présentation de la politique documentaire à l’assemblée délibérante. Un bref débat s'est engagé sur le devenir des livres que les bibliothèques donnent aux associations.

L’hémicycle du Palais du Luxembourg, pourtant réputé pour ses débats plus feutrés qu’au Palais-Bourbon, connaît rarement autant de concorde sur un texte et autant de fluidité dans l’adoption des articles. La sénatrice (PS) d’Ille-et-Vilaine et vice-présidente de la commission « culture » du Sénat pouvait difficilement espérer plus d’harmonie dans la discussion sur sa proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, adoptée à l’unanimité le 9 juin.

Les bibliothécaires au diapason avec la proposition de loi sur la lecture publique

Un à un les orateurs de groupes se sont succédé pour souligner le rôle incontournable des bibliothèques et l’avancée que constitue l’inscription de quelques grands principes consensuels dans la loi pour conférer à ces ...

