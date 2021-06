Grâce au pacte de gouvernance coopératif et participatif, chacun peut trouver sa place

Accueil

Publié le 18/06/2021 • Par Clément Le Foll • dans : Régions

Le conseil d’agglomération, comme ici en décembre 2020, entérine des décisions à propos d’idées évoquées, au départ, dans des instances consultatives. M. Nussbaumer / M2A

Mulhouse Alsace agglomération a souhaité que les communes et les élus se reconnaissent dans la gouvernance, s’y impliquent et coconstruisent les projets. Dans le cadre du pacte de gouvernance, maires, agents et habitants se réunissent pour imaginer et échanger sur des projets communs à l’agglomération. Ce pacte allie ateliers "projets", collégiale de directeurs généraux des services et conseils participatif, notamment, qui permettent de définir la politique intercommunale.

