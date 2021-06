Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 5 au 11 juin 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Horizon 2050 – Le gestionnaire du Réseau de transport d’électricité (RTE), cité par Le Monde, a publié le bilan d’une consultation publique sur le mix électrique français en 2050 et présenté les six scénarios de production d’électricité retenus. Si les conditions techniques, les coûts ou l’empreinte environnementale des différents mix étudiés ne seront dévoilés qu’à l’automne, on sait que les trajectoires envisagées vont d’une option « 100% d’énergies renouvelables » à une autre avec encore 50% de nucléaire par exemple. L’étude doit donc permettre d’évaluer le nombre d’éoliennes ou de réacteurs nucléaires qui seront nécessaires pour atteindre la neutralité carbone en 2050. RTE précise également ne vouloir prendre position pour aucune technologie particulière.

Suivez le guide – Alors que les CRTE sont récemment venus s’ajouter aux différents dispositifs d’accompagnement de la transition écologique dans les territoires [lire aussi notre article], le Réseau-CLER vient de publier un guide pour mieux les connaître et apprendre à articuler toutes les démarches. Comme le résume Yannick Régnier, auteur du guide, le but est de « se poser les bonnes questions » pour bâtir un projet de territoire cohérent face au casse-tête que représentent tous ces dispositifs (PCAET, Cit’ergie, TEPCV…). Des exemples de différentes collectivités viennent aussi compléter ce guide téléchargeable sur le site de l’association.

CEE, saison 5 – Comme nous l’avions annoncé, le décret qui définit le cadre de la cinquième période des certificats d’économie d’énergie (CEE) est paru cette semaine au Journal officiel [lire aussi notre article]. Batiactu rappelle ainsi que le niveau d’obligations a été fixé à 2 500 TWhc pour la période 2022-2025 (ce qui représente 17% de plus par rapport à la précédente) et que 730 TWhc doivent être réservés aux plus précaires. Le texte, plutôt bien accueilli par les différents acteurs, devrait, selon eux, débloquer des situations sur le terrain où des contrats restaient en suspens.

Plein gaz sur l’hydrogène – Dans une interview accordée à Actu Environnement, Valérie Bouillon-Delporte, présidente d’Hydrogen Europe, fait le point sur la stratégie européenne en matière d’hydrogène. « Ravie » de l’ambition affichée par la Commission européenne, elle rappelle que l’objectif est de produire de l’hydrogène vert en passant peut-être, entre-temps, par l’hydrogène bleu (avec capture et stockage de CO2). A l’échelle nationale, elle estime que la France a ciblé les points cruciaux : décarbonation de l’industrie, massification de la fabrication d’électrolyseurs et la mobilité.

Tops et flops – Une infographie publiée sur le site de Greenpeace permet d’évaluer les politiques régionales et métropolitaines en matière de transition énergétique. En se basant sur des critères d’objectifs de réduction de consommation électrique, de potentiel de production d’énergies renouvelables exploités ou d’engagements respectés, l’étude montre que les bons élèves sont les Hauts-de-France, l’Ile-de-France et le Grand Est. D’autres régions, en revanche, ont encore augmenté leur consommation électrique entre 2013 et 2019.

La ville rose broie du noir – Un projet de 66 logements annulé dans un pays village rural, 300 logements en stand-by dans une commune de la petite couronne toulousaine, la reconversion d’une ancienne friche industrielle abandonnée près de Toulouse… Le site Actu.fr est allé voir les conséquences concrètes de l’annulation, par le tribunal administratif, du PLUIH de Toulouse Métropole [lire aussi notre article].

Soleil couchant – Alors que les nouveaux tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque ont été inscrits dans la Loi de finance 2021 [lire aussi notre article], Batirama publie un article au vitriol pour détailler les concertations en cours entre le Gouvernement et les syndicats et expliquer le point d’achoppement : ce que le Conseil constitutionnel appelle une « rémunération raisonnable ». Or, dans les discussions en cours, les syndicats dénoncent « une méthodologie erronée ».

Chers déchets – Le groupe Paprec a annoncé, dans un communiqué, avoir été choisi par le Syndicat des Portes de Provence (172 communes en Drôme, Ardèche et Vaucluse) pour la réalisation et la gestion de son usine de valorisation de déchets ultimes. L’investissement représente un coût total de 41 millions d’euros.

Et aussi…

L’ouverture à la concurrence de quatre lignes TER sur la Côte d’Azur n’a attiré qu’un seul candidat : la SNCF ! [Ville Rail et Transports] ;

Pour inciter à la pratique du vélo, Lyon d’associe à Geovélo pour lancer une application de mise en relation entre cyclistes expérimentés et néophytes [Lyon Capitale] ;

Un baromètre analyse le marché du scooter partagé à Paris et à Nice [communiqué].