Vous n'allez pas vous ennuyer. Le mois de mai est en effet particulièrement fructueux avec notamment des sujets comme la loi "Sécurité globale préservant les libertés" et le projet de loi 4D. Côté actu européenne, les politiques migratoires et l'intelligence artificielle sont à la une. Bonne lecture !

Les thèmes qui font l’actualité nationale, en mai 2021

Des sujets « poids lourds »ce mois-ci pour vos révisions du mois… si vous lisez régulièrement la Gazette des communes, vous devriez d’ailleurs ne pas être trop perdu. 1. La loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés

Le projet de loi pour une sécurité globale a été largement modifié et complété par les parlementaires et le gouvernement, et rebaptisé « pour une sécurité globale préservant les libertés ». Elle a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel, notamment l’article 52 qui créait un nouveau délit de provocation à l’identification d’un policier ou gendarme en opération, « dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique ». Les deux premières parties traitent des polices municipales e t du secteur de la sécurité privée.

2. La loi du 22 mai sur la protection patrimoniale des langues régionales et leur promotion

La loi reconnaît, dans le code du patrimoine, l’existence d’un patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales. Elle inclut dans la définition du patrimoine ces langues et précise le concours de l’État et des collectivités locales dans l’enseignement, la diffusion et la valorisation de celles-ci. Important (pour un candidat, notamment) : le code de l’éducation oblige désormais les communes de résidence qui ne disposent d’écoles bilingues à contribuer aux frais de scolarité des écoles privées sous contrat proposant un enseignement bilingue, et généraliser l’enseignement des langues régionales comme matière facultative sur le modèle développé en Corse depuis vingt ans.

3. Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Ce très attendu projet de loi « 4D » adopté le 12 mai en Conseil des ministres concrétise l’engagement du président de la République d’ouvrir « un nouvel acte de décentralisation adapté à chaque territoire », sans remettre en cause les équilibres institutionnels actuels. Il a pour objectif de répondre aux besoins concrets et opérationnels des collectivités locales et de leur permettre de conduire une action plus adaptée aux particularités de chaque territoire.

4. Les ordonnances prises sur le fondement de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé

Ces ordonnances concrétisent des engagements pris au sein de la stratégie de transformation du système de santé « Ma Santé 2022 » et du Ségur de la santé.

5. Conseil économique, social et environnemental (Cese) : une nouvelle mandature de cinq ans

Le Cese est la troisième assemblée de la République, ses membres représentant la société civile (syndicats de salariés, chefs d’entreprise, agriculteurs, artisans, associations étudiantes, environnementales…). Le Cese a entamé le 18 mai 2021 une nouvelle mandature d’une durée de cinq ans. Il a fait l’objet d’une réforme récente destiné à accroître son rôle dans la démocratie participative.

Les thèmes qui font l’actualité européenne, en mai 2021

A noter, parmi les points de l’actualité européenne sélectionnés pour les candidats.

1. La politique migratoire de l’Union européenne, avec deux sujets :

Retour volontaire et réintégration des migrants : des règles revues et harmonisées

Une carte bleue européenne améliorée pour séduire les travailleurs hautement qualifiés

2. La Commission européenne revoit sa stratégie industrielle

L’idée est de libérer progressivement les industriels européens de leur dépendance vis-à-vis de produits indispensables et dont la privation placerait l’Europe dans une situation de fragilité extrême.

3. Un premier cadre juridique sur l’intelligence artificielle

La Commission veut asseoir une vision fondée sur l’éthique, en prévenant les risques inhérents à cette technologie. Il s’agit d’abord d’identifier les risques et leur degré d’importance en fonction des différentes applications. Mais il s’agit aussi d’encourager le développement de l’IA et notamment d’établir un leadership de l’Europe en la matière.

