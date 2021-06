Microsoft Azure, le cloud au service de la transformation numérique des entités publiques

Publié le 16/06/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Portée par le recours massif au télétravail, l’offre collaborative du cloud Microsoft, et notamment sa solution Teams, a déjà été adoptée par de nombreuses entités publiques. Mais les possibilités offertes par le cloud Microsoft Azure dans le cadre de la transformation numérique de la sphère publique ne s’arrêtent pas là.

La solution de cloud computing Microsoft Azure fournit des services informatiques via Internet aux collectivités territoriales, aux centres hospitaliers, au monde de la recherche et de l’éducation, aux services de l’État, ainsi qu’aux entreprises publiques et aux organismes parapublics. Basé sur la transparence et la sécurité, ce cloud de confiance place les besoins des citoyens et des agents du secteur public au cœur de son approche.

Cloud Azure et service public : quels usages ?

Disponible à travers le marché de l’UGAP, l’offre de cloud public Azure dispose de la profondeur de gamme la plus complète du marché sur les services d’informatique en nuage (IaaS et PaaS).

Sécuriser le télétravail avec des solutions de bureau virtuel

Les solutions de « Desktop-as-a-Service », comme Azure Virtual Desktop (WVD), permettent un accès à distance au poste de travail. Compatibles avec Citrix et VMWare, elles incluent le meilleur de la sécurité Azure (gestion des privilèges par exemple). Leur intérêt a donc été fortement renforcé par le contexte récent de boom du télétravail. Mais au-delà de cette situation exceptionnelle, ces outils constituent également un socle informatique solide pour la transformation numérique des collectivités à plus long terme.

Sauvegarder, migrer et exploiter vos données en toute confiance

Qu’il s’agisse de faciliter la prise de décision ou de rendre un service plus efficient au citoyen, les acteurs publics ont aujourd’hui besoin de traiter d’importants volumes de données issus de différentes sources d’information. Grâce à Azure, il est possible de migrer des applications et des bases de données dans le cloud. Vous bénéficiez de nombreux services de stockage sécurisés et adaptables à vos besoins ainsi que de services de sauvegarde et de reprise d’activité après sinistre. Cette solution vous offre également plus de puissance de calcul. Enfin, le modèle de paiement à l’utilisation de Microsoft Azure vous permet d’optimiser les coûts ainsi que l’exécution des services et le pilotage de l’administration.

Élaborer des services numériques intelligents

S’appuyer sur l’intelligence artificielle permet d’exploiter ces importants volumes de données plus facilement et donc d’aider les agents à prendre des décisions plus rapides. Recourir à ce type de technologie ouvre également la voie à des services personnalisés et automatisés pour les usagers à l’image des chatbots, etc.

Le cloud pour un numérique plus durable

Jusqu’à 93 % plus économe en énergie et jusqu’à 98 % plus économe en CO 2 que les solutions locales, la plateforme cloud Microsoft Azure aide également les collectivités à réduire leur empreinte environnementale (source 2018).

Cette technologie peut même devenir une véritable alliée pour bâtir des villes et des territoires plus sobres et efficients. En effet, l’analyse des données hébergées dans le cloud peut contribuer à optimiser la consommation d’eau, à promouvoir l’efficacité énergétique ou encore à améliorer la qualité et la disponibilité de l’eau.

Une solution ouverte pour créer les applications dont vous avez besoin

Les systèmes d’information sont de plus en plus complexes et constitués de ressources matérielles diverses sur vos serveurs, sur plusieurs clouds et en périphérie. C’est pourquoi Azure mise sur la flexibilité en proposant des solutions hybrides qui garantissent la simplicité d’utilisation et la sécurité.

Doté d’un code source public, le cloud Microsoft Azure peut communiquer avec des systèmes existants. Cette solution open source est en effet rendue interopérable via des API et bénéficie d’une grande évolutivité technologique.

Choisir Azure, c’est aussi profiter de tout l’écosystème Microsoft composé de plus de 8 500 partenaires prêts à vous accompagner au plus près de vos besoins, notamment dans la conception d’applications.

« Tout n’est pas affaire de technologie dans la réussite d’un projet Cloud Azure. C’est pourquoi nous accompagnons les bénéficiaires de l’UGAP dans leur cycle de décision avec des programmes de “test – achats” et que nous encourageons la montée en compétence des équipes internes avec une vaste gamme de formations », précise Lorraine Delmas, Directrice Commerciale en charge des collectivités – Microsoft France.

Une sécurité informatique renforcée avec le cloud Azure

Le cloud Microsoft Azure répond aux exigences des politiques publiques : ses datacenters sont par exemple situés en région parisienne et à Marseille. La solution dispose des certifications de sécurité européennes et mondiales (certification HDS, ISO27001 ; clauses contractuelles standard définies par l’Union européenne, etc.) et de la certification Hébergeur de Données de Santé. Elle présente également la garantie de la réversibilité qui vous permet de récupérer vos données à tout moment. Enfin, Azure est un cloud de confiance qui bénéficie de l’expertise cybersécurité acquise par Microsoft au fil des années.

Ainsi, après l’avoir aidé à faire face à la crise sanitaire, la solution Cloud Azure continue de soutenir le secteur public et son développement pour créer des solutions innovantes au service des citoyens et d’un avenir durable.

