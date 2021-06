Face à la menace des rançongiciels, l’Anssi assiste les collectivités

Cybersécurité

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) a rappelé la croissance exponentielle de la menace par rançongiciels, dont les collectivités sont parmi les principales victimes. Celles-ci devraient pouvoir bénéficier de 60 millions d’euros, sur l’enveloppe de 136 millions d’euros dédiée à la cybersécurité dans le plan de relance.

« La situation n’est objectivement pas bonne en terme de cybersécurité », a exposé sans détour Guillaume Poupard, DG de l’ Anssi , à l’occasion de la présentation du rapport d’activité de l’institution. Très concrètement, le nombre de signalements liés à des rançongiciels a été multiplié par quatre en 2020 par rapport à 2019 : « La menace des rançongiciels continue de croître exponentiellement et les exemples récents confirment que les conséquences peuvent être très graves », a appuyé Mathieu Feuillet, sous-directeur Opérations de l’ Anssi .

Ce constat prolonge d’ailleurs celui récemment dressé par la Cnil. Le gendarme de la protection des données personnelles rappelait dans son propre rapport d’activité avoir reçu 2 825 notifications de violation de données, soit 24 % de plus qu’en 2019, dont 500 concernent des attaques par rançongiciels. Les administrations publiques, au niveau national comme les collectivités, Etat et collectivités) représentaient près de 16 % des notifications reçues, soit une progression de 28 % par rapport à l’année dernière.

60 millions d’euros pour les collectivités

Afin de mieux se prémunir contre ces attaques et renforcer le niveau de cybersécurité des organisations, un volet cybersécurité du plan de relance a été confié à l’ Anssi , et doté d’une enveloppe de 136 millions d’euros, dont 60 millions d’euros à destination des collectivités locales.

Trois axes de travail ont été mis en place : des parcours de cybersécurité, le cofinancement de projets (prestations d’audit, analyse de risques, lancement de produits, etc), et le soutien à la création dans les régions de « centres de réponses aux incidents cyber » (CSIRT pour « Computer Security Incident Response Team »).

Maturité

Si la question d’un seuil de populations avait initialement été envisagée, il n’y a pas de critère de taille à respecter pour les collectivités désireuses de se lancer dans un parcours de cybersécurité. En revanche, un critère technique concernant leur maturité doit être respecté : la collectivité doit disposer d’un « responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI), qui sera notre interlocuteur », a précisé Gwenaëlle Martinet, cheffe de projet France Relance à l’ANSSI.

Pour atteindre cet objectif, les collectivités de plus petite taille, sont encouragées à se tourner vers la mutualisation. A chacune de s’organiser au mieux : « Quelle est la bonne interaction, avec une autre commune, la métropole, la région, le département, un opérateur de services publics numériques, c’est une question territoriale », a souligné la cheffe de projet.

Calcul d’un cyberscore

Les collectivités désireuses de s’inscrire seront auditées par un prestataire pour dresser un premier état des lieux de la situation en matière de sécurité, avec une note allant de A+ à D-, appelée le cyberscore. L’audit permettra également la fixation d’objectifs et le fléchage vers différents parcours (fondation, intermédiaire, avancé ou renforcé).

En ce qui concerne les appels à projets, « nous étudions les candidatures des collectivités. Le jury se donne d’ici la fin du mois pour analyser les projets soumis, qui tournent beaucoup autour des thématiques de déploiement de nouveaux produits numériques », a détaillé Gwenaëlle Martinet.

Déploiement de centres régionaux

Enfin, l’objectif de déployer un centre de réponse aux incidents cyber destinés à répondre aux urgences dans chaque région a été mentionné. Si des collaborations sont engagées avec les différentes régions, le niveau d’avancement du projet est très variable d’une région à l’autre. L’objectif est de verser « des subventions le plus possible cette année, pour que les centres puissent être mis en place d’ici la fin de l’année et rentrent dans le programme d’incubation de l’ Anssi , qui comportera deux sessions en 2022, une par semestre », a détaillé Gwenaëlle Martinet.

A chacune de prendre son destin en main pour assurer sa cybersécurité puisque comme l’a rappelé Guillaume Poupard, tout en appelant à se défaire de ce type d’images guerrières : « L’Etat ne fait pas tout, et ne va pas déployer un bouclier cyber au-dessus de la France ».

