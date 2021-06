Une démarche globale d’écoconstruction à Rosny-sous-Bois

La ville de Rosny-sous-Bois mène depuis dix ans l’essentiel de ses nouvelles constructions en matériaux biosourcés. Une démarche globale qui intègre les entreprises locales de la conception à la réalisation.

Les matériaux biosourcés font beaucoup parler d’eux, mais les démarches globales et continues de collectivités locales sont rares. Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) fait exception depuis une dizaine d’années. « Nous avons un axe de travail principal : retrouver une neutralité de notre impact vis-à-vis de l’écosystème biologique, matériel et social, voire un avantage », explique Emmanuel Pezrès, directeur recherche et innovation et architecte en chef de la ville, dirigeant une équipe de cinq architectes et cinq ingénieurs. Appliqué à la construction de bâtiments, « cela nécessite de sortir des cycles classiques ...