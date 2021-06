Aménagement du territoire

La crise sanitaire a mis en lumière les conditions de logement dégradées, les temps de transport à rallonge des métropolitains, et le développement du télétravail a ouvert le champ des possibles concernant les lieux de vie. Certaines collectivités et agences d’attractivité ont, dès le lendemain du premier confinement, tenté de miser sur ce ras-le-bol métropolitain. Mais les territoires périphériques sont-ils prêts, au risque de dégrader leurs atouts ?

Chiffres-clés 48 %

des ménages orientent leur recherche immobilière vers une agglomération de moins de 20 000 habitants alors que, à titre de comparaison, ils n’étaient que 16 % en mai 2020. Ils sont 33 % à cibler une petite ville (de 2 000 à 20 000 habitants), contre 12 % en mai dernier.

Source : étude du site « seloger.com », mars 2021.

Le territoire du ­Grand ­Figeac (92 communes, 43 500 hab., ­Lot et Aveyron) n’a presque plus aucun bien à louer, notamment sur le segment classique de la maison avec jardin et deux ou trois chambres. Dans le Lot, on note une forte hausse des transactions immobilières, dont 60 % des acquéreurs viennent d’­Ile-de-France. L’­Allier voit son stock de biens à vendre quasiment épuisé et, dans les collèges de l’Orne, les effectifs sont en hausse de 150 élèves pour la prochaine rentrée, alors qu’en septembre 2020 on attendait 370 élèves en moins…

Le grand déménagement des ­Français, traumatisés par les confinements, aurait-il commencé ? Quels indicateurs suivre pour l’affirmer ? « Les données, c’est le nerf de la guerre, résume ­Pierre ­Pistre, maître de conférences en géographie à l’université ­Paris-Diderot. Les chiffres de l’Insee sur les mobilités résidentielles, tirés du recensement de la population, ne permettront de réaliser de premières analyses qu’à partir de 2022. Les seules données vraiment utilisables actuellement sont immobilières, or les notaires de France ont montré dans leur bilan annuel qu’il n’y a pas eu de mouvement massif des populations en 2020. » Des sondages réalisés par des professionnels du secteur, comme celui du site « seloger.com », qui montre qu’en mars dernier 48 % des recherches immobilières concernent des villes de moins de 20 000 habitants, corroborent cependant le ressenti des élus locaux : Paris et les grandes villes n’ont plus la cote !

Les déserteurs se tournent vers le Centre - Val de Loire, la Bourgogne - Franche-Comté et la Normandie, selon le même sondage. C’est d’ailleurs cette dernière qui se place en tête des recherches globales en 2020. Reste à voir si elles se transformeront en actes. Selon ­Bastien ­Régnier, directeur général de l’association Villes de France, « les villes qui attirent le plus sont celles qui sont le mieux connectées aux métropoles. La mobilité est un gros enjeu, mais la qualité de l’éducation, des formations l’est aussi, tant pour les habitants que pour les entreprises ».

Des métropoles invivables

Le mouvement était cependant lancé avant la crise sanitaire, rappelle ­Pierre ­Pistre : « Depuis les années 70-80, il y a une trajectoire de dynamisme démographique dans certains de ces ­territoires. Elle s’est d’abord orientée vers les espaces péri­urbains, puis, dans les années 2000, une majorité des espaces ruraux plus isolés a gagné en population. La crise de 2008 a ensuite provoqué des inflexions en raison de moindres installations, mais, depuis quelques années, nous avons noté des signes de reprise de la croissance démographique. Nous n’en sommes toute­fois pas à parler d’un exode urbain. » ­

Hélène ­Millet, qui coordonne une enquête lancée par la plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines (Popsu), en lien avec le Réseau rural français sur l’exode urbain, estime que « ce que l’on ressent est moins un exode urbain qu’un exode métropolitain, c’est-à-dire la volonté de quitter la ville dense et des métropoles vécues comme ­invivables ».

Après la vague de la métropolisation, les politiques publiques ont d’ailleurs été réorientées petit à petit vers un soutien au maillage des villes moyennes et petites, d’abord avec le plan Action cœur de ville et aujourd’hui avec le plan Petites villes de demain. « Des politiques pour l’accueil de nouvelles populations dans ces territoires existaient de longue date, souvent portées par les régions, par exemple en Auvergne ou dans le Limousin. Ce qui tend à changer aujourd’hui, c’est que l’on met davantage l’accent sur le développement des ressources du territoire que sur l’accompagnement au cas par cas des projets individuels », analyse Pierre Pistre.

Une certaine idée de la campagne

Selon ­Gérard ­Lombardi, coordinateur « Cner expertise » au sein du Cner, la fédération des agences de développement économique, « on voit des grands courants et des sondages qui montrent que les urbains veulent quitter les villes. Mais ils restent tributaires des opportunités de travail, des logements disponibles et de la présence de services. Finalement, la pandémie n’a pas été créatrice de tendance, mais accélératrice de réflexion ». Une impulsion semble partagée, celle des foyers retraités à se replier sur leurs résidences secondaires, dans ces territoires plus sereins.

Si les mouvements de populations s’annoncent ­progressifs, les villes « intermédiaires » vont devoir les anticiper. « On veut attirer les gens, mais le territoire n’est pas forcément prêt. Le logement est un exemple : si l’on promet aux gens de venir s’installer mais qu’il n’y a pas de maisons pour eux… ils ne viendront pas, constate ­Olivier ­Chartrain, responsable du pôle “attractivité et hospitalité” de la Manche. C’est notre mission d’informer les élus. Derrière l’attractivité, il n’y a pas juste de belles images. »

Au Grand Figeac, ­Vincent ­Labarthe, le président (PS), a fait inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion ­relative au plan local d’urbanisme intercommunal un nouveau point. « Nous allons réinterroger notre diagnostic au vu de l’attractivité qui s’annonce, ressentie dans toutes les communes, juge-t-il. Notre Scot [schéma de cohérence territoriale], élaboré avant la crise sanitaire, a posé des contraintes au développement dont nous devons tenir compte. Nous sommes tenus de garantir la place de l’agriculture, des forêts, tout en accueillant des urbains qui ont une certaine idée de la campagne. »

Cette importance de soutenir le réseau des villes moyennes, qui elles-mêmes permettront le développement des bourgs-centres, pourrait être un point fort des programmes de campagne pour les élections départementales et régionales. ­Et Hervé ­Morin, ­président (LC) de la région ­Normandie et candidat à sa réelection, de déclarer : « Il faut travailler sur les ­services, mais aussi sur l’imaginaire, dans ces villes qui n’en ont pas l’habitude. »