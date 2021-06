Aménagements de pistes cyclables : un cercle vertueux pour l’environnement

Auditionnée par la délégation aux collectivités territoriales, Caroline Cayeux, présidente de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), a dressé le bilan de dix-huit mois d’activité et obtenu le satisfecit des sénateurs. ...

La Banque des territoires a élaboré un programme financier à plusieurs étages pour aider les collectivités à identifier, prioriser et lancer les travaux de rénovation des ponts. Et, au passage, a constitué une base de données quasi complète des ponts en ...

À l’heure de la Zéro artificialisation nette et d’une approche plus sobre de la consommation financière, les communes sont invitées par le gouvernement à reconvertir les friches urbaines et industrielles pour y construire des logements ou des équipements. Un ...