Mission réussie pour l’ANCT, selon le Sénat

Auditionnée par la délégation aux collectivités territoriales, Caroline Cayeux, présidente de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), a dressé le bilan de dix-huit mois d’activité et obtenu le satisfecit des sénateurs.

Le Sénat suit de près le sujet de l’ingénierie territoriale. Ainsi, ce jeudi 10 juin, la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation auditionnait Caroline Cayeux et Yves Le Breton, respectivement présidente et directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). « Après la naissance difficile de l’ANCT, nous vous avons entendus il y a un an et nous souhaitons continuer à vous recevoir sur ce rythme annuel », a indiqué en préambule Françoise Gatel, présidente de la ...